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На юге Сибири заметно похолодает

ИА "Метеоновости" / 14:20 Суббота, 20 февраля



Южные районы Сибири несколько дней "грелись" в теплом секторе циклона, пришедшего с европейской территории России. Температура воздуха превышала норму на 7-9 градусов, были перекрыты многолетние температурные максимумы. 19 и 20 февраля сильные осадки в виде снега и мокрого снега обрушились на юг Западной Сибири, выпало до 15 мм влаги, бушевал порывистый ветер (до 24-29 м/с), поднималась метель. В Восточной Сибири обильные снегопады, до 11 мм осадков, метели при сильном порывистом ветре.



21 февраля погода изменится. Антициклон расширит владения и распространит влияние на южные регионы. Снег, уже не такой сильный, как накануне, сохранится. При порывистом ветре (до 15-20 м/с) разыграются метели. Резко понизится температура воздуха (на 10 градусов и более) и станет заметно ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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