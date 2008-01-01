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Южный циклон снова посетил Камчатку

ИА "Метеоновости" / 14:37 Суббота, 20 февраля



Погода на Камчатке неспокойная. Циклоны один за другим пробираются на территорию полуострова. А где циклоны и атмосферные фронты, там снегопады, метели и сильные ветры. Не стал исключением и минувший день, 19 февраля. Очередной циклон добрался до южных берегов Камчатки. 19 и ночью 20 февраля на юге Камчатки шел снег, местами сильный. Количество выпавших осадков достигло 22 мм. Мела метель при ветре в порывах до 20-25 м/с. Атмосферные фронты задели Магаданскую область и Курильские острова, где тоже было ветрено, хотя снега было не так много.



21 февраля влияние циклона и его атмосферных фронтов ослабеет. Но на Камчатке сохранится ненастная и ветреная погода. Пройдет снег, ветер в порывах усилится до 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /



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