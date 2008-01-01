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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:35 Воскресенье, 21 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой снег. Максимальная температура в Москве -10..-8, по области -13..-8 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.

В столичном регионе сохраняется холодная погода. Атмосферное давление понизится, но все же останется выше нормы, как и содержание кислорода в приземном слое воздуха. На колебания атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей с хроническими бронхо-легочными заболеваниями, а также после перенесенных острых обострений, на морозе могут развиваться острые приступы бронхоспазма. Холодный воздух часто становится причиной сосудистых нарушений: не исключен приступ стенокардии, резко возможно повышение артериального давления, сильных головных болей. Следует более строго выполнять рекомендованные врачом методы лечения. / meteonovosti.ru /
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