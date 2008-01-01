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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 11:03 Воскресенье, 21 февраля

  Прошлая зима запомнилась москвичам небывалым теплом и отсутствием снега, а в нынешнем году и снега больше обычного, и от морозов уже успели устать. Несмотря на то, что температура воздуха ниже нормы на 5-6 градусов, рекордов не будет. Да и мороз ненадолго отступил. Поэтому самое холодное утро 21 февраля останется в 1888 году с температурой -31,7 градуса. Самый теплый день по-прежнему принадлежит прошлому, 2020 году со значением +7,8 градуса. В 1885 году 21 февраля в Москве выпало 15,5 мм осадков при месячной норме 36 мм.

В прошлом, 2020 году, этот день был теплый, ночью немного подморозило до -2,7 градуса, а днем воздух прогрелся до рекордных +7,8. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 8,7 градуса. Было солнечно и без осадков. Снега на улицах города почти не было, он остался лишь в низинах. / meteonovosti.ru /
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