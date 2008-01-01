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Чем обернулись зимний шторм и рекордные морозы для США
ИА "Метеоновости" / 12:06 Воскресенье, 21 февраля
Нынешняя зима для США выдалась экстремальной. Метеорологи зафиксировали обновление более чем двух тысяч абсолютных минимумов температуры, которые наблюдались почти ежедневно. Отмечались сильные снегопады, юг и восток страны находились во власти торнадо. Не обошлось без жертв.
"Сибирская погода" и ее последствия и стали причиной гибели людей, от переохлаждения, отравления угарным газом, пожаров, торнадо, ДТП, падения на льду и других несчастных случаев.
Самым пострадавшим является штат Техас, где, к погодным катаклизмам добавились серьезные проблемы с электричеством и водоснабжением. / meteonovosti.ru /
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