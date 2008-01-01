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Европейский Север во власти арктического холода

ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 21 февраля



Антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе, опускается меридионально и в предстоящие сутки его центр окажется вблизи Архангельска.



Но уже накануне, 20 февраля, антициклон дал ясно понять, экстремальных морозов Европейскому Северу не избежать. В Кандалакше (Мурманская область) столбик термометра опустился до отметки -30.6, что ниже предыдущего абсолютного максимума лишь на 0.1 градуса, продержавшегося с 2010 года. В Нарьян-Маре (столица НАО) 20 февраля воздух остывал до -41.6, прежний абсолютный минимум для этого дня -40.3 наблюдался двадцать лет тому назад. В Шойне (НАО) было зафиксировано -32.8, что на 1.6 градуса ниже, чем было в 1986 году.



В ночь на 21 февраля сильный мороз наблюдался в Мурманской области до -43, Архангельской области до -41 градуса.



Сегодня в Мурманской, Архангельской областях и НАО температура ниже -30 градусов, при которой велика опасность обморожения.



В предстоящие сутки в центральных и восточных районах Мурманской области мороз окрепнет до -35..-40, в Вологодской при прояснениях до -38, в НАО до -40, в Архангельской области при прояснениях до -49 градусов. / meteonovosti.ru /



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