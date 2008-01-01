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Новости погоды


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Сибирские рекорды тепла


ИА "Метеоновости" / 13:14 Воскресенье, 21 февраля

  В то время как на большей части России морозы крепнут день ото дня, но есть регионы, которые могут похвастать аномальным теплом.

Накануне рекордно высокие значения наблюдались на юге Сибири: в Тыве и Республике Алтай. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 15-17 градусов.

20 февраля в Кызыле (столице Горной Тывы) воздух прогрелся до 1.6, предыдущий абсолютный максимум для этого дня составлял -7 градусов и наблюдался в 2017 году. В феврале нынешнего года это уже третий рекорд температуры.

В Усть-Коксе (Республика Алтай) температура второй день подряд бьет рекорды. Для 20 февраля новый абсолютный максимум 7.4, что выше прежнего на 2.1 градуса, продержавшегося с 1954 года.

Но уже сегодня в Тыве ожидается резкое понижение температуры на 10 градусов и более, пройдет снег. В начале новой недели морозы станут еще крепче, ночью -21..-26, местами до 34 градусов, днем -8..-13.

В Республике Алтай снег разной интенсивности и продолжительности и метелями при ветре в порывах до 17 м/с, ночью -19..-24, днем -3..-8. / meteonovosti.ru /
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