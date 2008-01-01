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Тропические циклоны и в северном и в южном полушарии

ИА "Метеоновости" / 13:49 Воскресенье, 21 февраля



В Мозамбикском проливе, на юго-западе Индийского океана, располагается сильный тропический шторм "GUAMBE", который стал восьмым именованным штормом в сезоне 2020-2021 г..



Он проходил в 100 км от побережья Республики Мозамбик, но на юге страны с ним были связаны серьезные ливни, количество выпавших осадков местами превышало 100 мм. На побережье наблюдались ураганные ветры, скорость которых достигала почти 100 км/час. В провинциях Софала и Иньямбане было выпущено предупреждение о ливнях, грозах и ветре.



19 февраля центр "GUAMBE" находился в 170 км к западу от мозамбикского порта Машише. Средняя скорость ветра составляла 140 км/час.



По данным на 21 февраля в 9 часов по московскому времени скорость ветра вблизи центра составляла 93 км/час. В 15 часов по московскому времени этого же дня скорость ветра возрастет до 130 км/час, и он вновь станет тропическим циклоном.



И только 23 февраля в 9 часов по московскому времени скорость ветра вблизи центра "GUAMBE" снизится о 70 км/час и станет внетропической депрессией.



17 февраля в Тихом океане появился первый в нынешнее году тропический шторм. Он начал формироваться еще 15 февраля из грозовых облаков, расположенных вдоль экватора. Облака стали собираться чуть севернее острова Новая Гвинея. 16 февраля начался процесс закручивание, а 17 февраля образовалась тропическая депрессия. 18 февраля депрессия стала тропическим штормом, и было присвоено имя "DUJUAN", который медленно продвигается на северо-запад.



21 февраля подойдет к Филиппинам и начнет быстро терять силу. По данным на 9 часов по московскому времени этого же дня давление в центре повысится до 1000 гПа, скорость ветра вблизи центра составит 65 с порывами до 95 км/час. Но уже сутки спустя,



"DUJUAN" ослабеет до тропической депрессии. / meteonovosti.ru /



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