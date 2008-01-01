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Новости погоды


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О погоде в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 07:52 Понедельник, 22 февраля

  Днем 22 февраля столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой снег.Максимальная температура в Москве-10..-8,по области -13..-8градусов. Ветервосточный3-8м/с.Атмосферное давление в середине дня составит 752мм рт. ст..Относительная влажность воздуха около 75%.

В столичном регионе сохраняется холодная погода. Атмосферное давление понизится, но все же останется выше нормы, как и содержание кислорода в приземном слое воздуха. На колебания атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей с хроническими бронхо-легочными заболеваниями, а также после перенесенных острых обострений, на морозе могут развиваться острые приступы бронхоспазма. Холодный воздух часто становится причиной сосудистых нарушений: не исключен приступ стенокардии, резко возможно повышение артериального давления, сильных головных болей. Следует более строго выполнять рекомендованные врачом методы лечения. / meteonovosti.ru /
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