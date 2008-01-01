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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:03 Понедельник, 22 февраля

  Температура в московском мегаполисе остается ниже многолетних значений. Но ни рекордных морозов, ни рекордного тепла не будет вовсе. Самая низкая температура для 22 февраля -29 градусов останется за 1912 годом, а самая высокая 6.7 градуса за 2020 годом.

В этот день 1977 года в Москве отмечались сильные осадки, выпало 10.5 мм при норме в 36 мм.

В прошлом, 2020 году, этот день был теплый, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму почти на 3 градуса. Ночью был легкий морозе до -1.6 градусов, а днем температура повысилась до рекордных значений, 6.7 градуса. Солнечно и без осадков. / meteonovosti.ru /
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