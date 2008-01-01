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Тихоокеанские циклоны не оставляют в покое восток России

ИА "Метеоновости" / 10:43 Понедельник, 22 февраля



В Дальневосточном округе сохраняется синоптическая ситуация, характерная для зимнего времени года: в континентальных районах погода во власти обширного и малоподвижного антициклона, а крайний восток округа один за другим бороздят циклонические вихри. Они формируются в низких широтах над просторами Тихого океана, в районе Японских островов, и по ведущему в средней тропосфере потоку поднимаются на северо-восток. Редкие из них продолжают путь по просторам Тихого океана, не задевая ненастной зоной российские территории, но большинство циклонов не минуют прибрежные районы Дальнего Востока, дальневосточные острова и Камчатский край.



В минувшее воскресенье очередной вихрь проходил восточнее Курил, но все же небольшим снегом проявил себя на Сахалине и в Камчатском крае. А вот на севере Курильской гряды снег был сильным, выпало до 15 мм осадков. Погода была ветреной, на Камчатке ветер усиливался до 27 м/с, отмечалась метель.



Уже сегодня на синоптических картах вблизи острова Хонсю сформировался очередной волновой циклон. И этот вихрь, углубляясь, будет подниматься на северо-восток. 23 февраля он заметно ухудшит погоду на юге Курильской гряды, ожидается сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. В последующие дни, продолжая смещаться на северо-восток, циклон не окажет существенного влияния на погоду восточных районов России. / meteonovosti.ru /



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