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Новости погоды
Сильные ветры на юге Франции
ИА "Метеоновости" / 11:30 Понедельник, 22 февраля
В ночь на понедельник, 22 февраля, южные и юго-восточные регионы Франции оказались во власти сильного восточного ветра, пришедшего из Испании. Ветер сопровождается обильными осадками в Центральном горном массиве и восточных Пиренеях.
Ненастная погода установилась на всем побережье Средиземного моря, от Корсики до Прованса и Лангедок-Руссильона: в Тулузе и Монпелье скорость ветра достигает 10 м/с с порывами до 17 м/с. В департаментах Овернь-Рона-Альпы, граничащим со Швейцарией, средняя скорость ветра составляет 17-25 м/с. В регионе ожидается выпадение не менее 100 мм осадков. Сильные снегопады ожидаются на склонах от 1600 м на западе Пиренеев и от 2000 м в восточной части данного горного массива.
К вечеру понедельника ветер стихнет, а дожди на юге-востоке Франции прекратятся к утру вторника, 23 февраля. В регионе установится малооблачная погода с температурой воздуха +13...+15. / meteonovosti.ru /
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