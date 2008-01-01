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Угроза наводнений в Шотландии
ИА "Метеоновости" / 11:36 Понедельник, 22 февраля
Во вторник, 23 февраля, в Шотландии будет объявлен желтый уровень метеоопасности, связанный с риском наводнений из-за обильных дождей. Официальное предупреждение сохранится на протяжении 2 дней в округах Перт-энд-Кинросс и Дамфрис-энд-Галловей.
Дожди в регионе начнутся в ночь на вторник и продлятся до конца среды 24, февраля. В городе Перт, расположенном в центре страны, за 2 дня объем осадков достигнет 25 мм, а в Дамфрисе, на юге Шотландии - 20 мм. Здесь также ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 20 м/с.
Местные власти предупреждают жителей и гостей Шотландии о риске наводнений, возможном закрытии главных автомагистралей, перебоях в работе общественного транспорта и повреждениях линий электропередачи. На прошедших выходных все вышеперечисленные проблемы затронули жителей Уэльса, более 10 департаментов которого все еще затоплены и находятся в зоне опасности. / meteonovosti.ru /
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