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Новости погоды


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Москвичей ждет самая холодная ночь месяца


ИА "Метеоновости" / 11:48 Понедельник, 22 февраля

  Циклон, продвигающийся с северо-запада на юго-восток, вновь припорошил московские улицы снегом. За субботу выпало до 5 мм осадков (на метеостанции ВДНХ), а сугробы подросли до 56 см. Сегодня циклон приближается к Поволжью, но небольшой снег в Москве продолжает идти.

Смещаясь на юго-восток, циклон освобождает место арктическому антициклону. Сегодня антициклон еще располагается над Белым и Баренцевым морями, а уже 23 февраля пожалует на московскую землю. В ночь на вторник центр антициклона ожидается над Ярославской областью. Москва и область окажутся от него в непосредственной близости. Небо расчистится от облаков, и приземной воздух начнет интенсивно выхолаживаться. В Москве морозы усилятся до -25..-27, по области минимальная температура понизится до -22..-27, местами в северных районах до -30 градусов. Пока самая холодная ночь февраля в Москве отмечалась 16 числа, когда на метеостанции ВДНХ температура понизилась до -22.2 градусов. Но возможно, что грядущая ночь выбьется по морозам в лидеры.

Морозная ночь ожидает москвичей и в среду, минимальная температура -20..-25 градусов.

А с четверга свое влияние на погоду центральных областей, в том числе Москвы и Подмосковья, начнет распространять атлантический циклон. Уже к пятнице температура в городе и его окрестностях повысится до оттепелей. А в субботу температура в течение суток составит от -3 до +2 градусов. Снег с повышением температуры сменится мокрым снегом. / meteonovosti.ru /
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