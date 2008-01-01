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Новости погоды


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Рекордные морозы Европейского севера смягчаются


ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 22 февраля

  В текущие дни на европейском севере сохраняется аномально холодная погода. За прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на 12-16 градусов, а в Архангельской области отрицательная аномалия составила 20 градусов и более. Ниже отметки в -40 градусов понижалась температура в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. В большинстве населенных пунктов Архангельской области минимальная температура обновила рекордные значения. В столице, Архангельске, температура понизилась до -37.2, предыдущий рекорд со значением -30.6, удерживался с 2001 года. В Шенкурске, расположенном на юге области, похолодало до -38.5 градусов, что также стало суточным рекордом. А в населенном пункте Койнас столбики термометров достигли отметки -42.5, что почти на градус ниже рекорда 2001 года.

С постепенным распространением Атлантики очаг аномально холодной погоды начинает смещаться на восток и к концу месяца аномальные холода охватят север Сибири, а на Европейском севере морозы заметно сникнут. И хотя в Архангельской области температура останется ниже нормы, но величина отрицательной аномалии ожидается 2-4 градуса. Заметно потеплеет в Мурманской области, здесь температура воздуха к концу месяца уже будет превышать обычные для этой поры значения на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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