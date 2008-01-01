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Новости погоды


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В Санкт-Петербурге снегопады сменятся дождем


ИА "Метеоновости" / 13:58 Понедельник, 22 февраля

  У жителей северо-западных областей морозы отступят раньше, чем у москвичей. В ночь на 23 февраля еще сохранится морозная погода. В Северной столице при малооблачном небе осадков не ожидается, а морозы усилятся до -18..-20. А уже днем теплый атмосферный фронт принесет снегопады, метели и ослабит морозы до -10..-12 градусов.

В среду днем снег уже небольшой, переходящий в мокрый снег, а к вечеру и в ледяной дождь. Температура повысится от -8..-10 до 0 градусов.

В четверг осадки в виде снега, мокрого снега и дождя пройдут в основном в ночные часы, температура останется близкой к нулю, а днем она и вовсе повысится до +2..+4 градусов. Теплая погода сохранится и в последние дни месяца. / meteonovosti.ru /
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