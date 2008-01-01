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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:12 Вторник, 23 февраля



Предстоящим днём погода в Московском регионе будет беспрекословно подчинена антициклоническому вихрю. Центр антициклона за сутки сместится из Архангельской области в Ярославскую и расположится в районе города Углич. Таким образом, Московия также окажется вблизи центра антициклона.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 23 февраля ожидается малооблачная погода и без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит -16..-14 градусов, по области -17..-12. Ветер слабый.



По медицинской оценке, такая погода будет неблагоприятной, спастического типа. Температурные скачки от ночи ко дню и аномальный рост атмосферного давления могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, провоцировать ухудшение самочувствия и обострение заболеваний у метеозависимых людей. Людям, входящим в группу риска, прежде всего, это гипертоники, перенесшие различные сосудистые нарушения, страдающие заболеваниями органов дыхания, ослабленные с симптомами переутомления, тяжело переносят такие неустойчивые, резкие колебания метеопараметров в силу сниженных функциональных резервов организма. Рекомендуется быть более внимательными к своему здоровью, соблюдать все назначенные врачом лечебные методы. Помогут поддержать организм растительные адаптогены, курс витаминных комплексов, соблюдение режима отдыха и работы.



Геомагнитный фон 23 февраля преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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