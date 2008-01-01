Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
23 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:12 Вторник, 23 февраля

  Предстоящим днём погода в Московском регионе будет беспрекословно подчинена антициклоническому вихрю. Центр антициклона за сутки сместится из Архангельской области в Ярославскую и расположится в районе города Углич. Таким образом, Московия также окажется вблизи центра антициклона.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 23 февраля ожидается малооблачная погода и без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит -16..-14 градусов, по области -17..-12. Ветер слабый.

По медицинской оценке, такая погода будет неблагоприятной, спастического типа. Температурные скачки от ночи ко дню и аномальный рост атмосферного давления могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, провоцировать ухудшение самочувствия и обострение заболеваний у метеозависимых людей. Людям, входящим в группу риска, прежде всего, это гипертоники, перенесшие различные сосудистые нарушения, страдающие заболеваниями органов дыхания, ослабленные с симптомами переутомления, тяжело переносят такие неустойчивые, резкие колебания метеопараметров в силу сниженных функциональных резервов организма. Рекомендуется быть более внимательными к своему здоровью, соблюдать все назначенные врачом лечебные методы. Помогут поддержать организм растительные адаптогены, курс витаминных комплексов, соблюдение режима отдыха и работы.

Геомагнитный фон 23 февраля преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-24
Вт.
23 фев.
-16
Ср.
24 фев.
-10
Чт.
25 фев.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Клонкарри		 -46
Шелагонцы

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Кульякан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100