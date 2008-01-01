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Новости погоды


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Самая холодная ночь зимы в Москве миновала


ИА "Метеоновости" / 07:55 Вторник, 23 февраля

  В ночь на 23 февраля небо над Москвой, благодаря антициклону, полностью прояснело. К 7 утра на ВДНХ температура понизилась до -24,1 градуса. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму. Прежний минимум сезона остался за 18 января с температурой -23, 6 градуса.

По области температура понижалась до -30 градусов. До 9 утра воздух в столичном регионе еще будет остывать, окончательные результаты прошедшей ночи будут известны после 9 утра. / meteonovosti.ru /
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