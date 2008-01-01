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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:05 Вторник, 23 февраля

  Во вторник в столичном регионе еще сохранятся сильные морозы. Среднесуточная температура сегодня предполагается на 14 градусов ниже нормы. Но рекордно низких значений температуры она в прошедшую ночь не достигла. Он остался в далеком 1945 году со значением -30.5 градусов. Самым теплым сегодняшний день отмечался в 1998 году, когда в дневные часы температура повысилась до +7.1 градуса.

Рекордное количество осадков (10 мм в виде снега) выпало в этот день в 2010 году. А самые высокие сугробы зафиксированы в 1902 и 1 970 года, их высота составила 60 см.

В прошлом году в это время было тепло: ночью +0.5, днем +2.7 градуса, шли осадки в виде дождя и мокрого снега, а высота сугробов составляла всего 5 см. / meteonovosti.ru /
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