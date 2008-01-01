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Новости погоды


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Рекордный мороз на севере и востоке Подмосковья


ИА "Метеоновости" / 10:31 Вторник, 23 февраля

  Ясной и морозной оказалась ночь 23 февраля в столичном регионе. Причиной тому стал антициклон, который с Архангельской области центром сместился на север Центрального федерального округа. В ряде городов Подмосковья был установлен новый минимум температуры воздуха. В Клину минувшей ночью воздух остыл до -30,3 градуса, и пал прежний суточный рекорд 2018 года с температурой -26,4 градуса. И в Черустях температура воздуха оказалась рекордно низкой, -31,7 градуса. До этого рекорд принадлежал 2018 году с температурой -30,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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