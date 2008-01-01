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Тридцатиградусные морозы в Центральном округе России

ИА "Метеоновости" / 10:39 Вторник, 23 февраля



Минувшая ночь оказалась самой холодной в текущем зимнем сезоне. Уже в понедельник, во второй половине дня, власть над погодой большинства центральных областей Европейской России перешла к арктическому антициклону. Спускаясь с Баренцева моря на Русскую равнину, антициклон принес тридцатиградусные морозы в северную половину округа. В ночь на вторник центр антициклона располагался между Архангельском и Вологдой и с северными и северо-восточными ветрами в центр России начал поступать студеный воздух. Усилению морозов способствовало и ясное небо. В Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях в период с 7 до 9 утра температура преодолела тридцатиградусную отметку. Самые сильные морозы традиционно отмечались в Костромской области, до -35 градусов. В областном центре минимальная температура была -30.3 градуса. До -31 градуса понижалась температура и в Московской области.



В то же время в Смоленске температура не была ниже -15 градусов, ее минимальное значение составило в 8 часов -14.3, а в городе Велиж, Смоленской области, под утро было и вовсе -12.3 градуса.



Сегодня центр антициклона продолжит смещаться на юго-восток. Он пройдется по восточной половине Центрального федерального округа и уже в среду днем приблизится к Поволжью. / meteonovosti.ru /



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