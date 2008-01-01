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Новости погоды


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Высокий риск схода лавин в Словении


ИА "Метеоновости" / 10:47 Вторник, 23 февраля

  В понедельник, 22 февраля, на горных склонах Словении был установлен красный уровень лавиноопасности. Предупреждение действует на территории местности Крайна в Юлийских Альпах и горного хребта Караванке в Южных Известняковых Альпах. Лишь в четверг, 24 февраля, уровень опасности схода лавин опустится до среднего, оранжевого.

Спонтанный сход крупных снежных лавин в регионе может быть спровоцирован резким повышением температуры воздуха. Днем под воздействием солнца снежный покров разрушается и тает, а ночью замерзает, образуя скользкие пласты. На высоте 1500 м средняя температура поднялась до +6...+10 градусов, а на уровне 2500 м - до +4 градусов. В Юлийских Альпах предупреждение распространяется на склоны выше 1400 м, а в Южных Известняковых - от 1500 м.

В городах, расположенных у подножья гор, также установлено предупреждение о высоком риске схода оползней. В зону опасности попали Бовец и Кобарид в долине реки Соча, Краньска-Гора и Тржич в Крайне. / meteonovosti.ru /
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