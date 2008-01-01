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Новости погоды


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Наводнения в Индонезии


ИА "Метеоновости" / 10:49 Вторник, 23 февраля

  В результате наводнений в Индонезии тысячи жителей Западной Явы были эвакуированы. Причиной чрезвычайной ситуации, объявленной в регионе, стали обильные дожди и разлив реки Читарум, пересекающей провинцию.

Из-за стихийного бедствия пострадали более 28 000 жителей районов Бекаси и Караванг. Всего за несколько дней уровень воды в регионе поднялся до 250 сантиметров, что привело к затоплению домов и сбоям в системе электропередачи. Сезонные дожди и разлив реки также стали причиной многочисленных оползней в регионе.

В среду, 24 февраля, в Бандунге ожидаются грозовые дожди с выпадением осадков в объеме 100 мм. Несмотря на схожие погодные условия, в Бекаси, Караванге и столице Джакарта, также расположенной в провинции Западная Ява, объем осадков существенно снизится (до 20-40 мм). / meteonovosti.ru /
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