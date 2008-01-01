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За сутки от суровых морозов до оттепели

ИА "Метеоновости" / 11:31 Вторник, 23 февраля



Именно по такому сценарию будет развиваться погода в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной не только в феврале, но за всю зиму 2020-2021 годов. Но морозный антициклон надолго не задержится на Московской земле. Он быстро продвигается к Поволжью, освобождая место Атлантике. Уже предстоящей ночью тридцатиградусных морозов не ожидается, но еще будет холодно, под утро температура в городе понизится до -21..-23, по области местами до -25 градусов. Умеренные морозы сохранятся и в дневные часы: в Москве -12..-14, в Подмосковье до -17 градусов.



Четверг, 25 января, станет переломным моментом в текущей погоде. Уже в ночные часы влияние на погоду окажет атлантический циклон. Его центр пока далеко от столичного региона, но атмосферные фронты, протянувшиеся от вихря, очень активны. В ночные часы они принесут снегопады и собьют морозы до температуры -12..-14 градусов. Днем с юго-западными ветрами продолжит поступать очень теплый воздух, и температура повысится до -1..+4 градусов. Интенсивность осадков ослабеет, снег будет переходить в мокрый снег. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением ветра до 12-14 м/с.



И если в среду среднесуточная температура еще будет отставать от нормы на 11-12 градусов, то уже в четверг ее значение приблизится к средним многолетним значениям, а в пятницу будет выше их на 4 градуса.



Это будет первое в феврале повышение температуры до положительных значений. В последний раз подобное отмечалось 29 января, когда максимальная температура днем повысилась до +1.4 градуса (по данным метеостанции ВДНХ). / meteonovosti.ru /



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