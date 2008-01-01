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Европейские морозы круче якутских

ИА "Метеоновости" / 12:02 Вторник, 23 февраля



Суровый нрав февраль демонстрирует не только в центральных, но и в большинстве районов европейской территории. И самые сильные морозы в текущие дни отмечаются на европейском северо-востоке, где среднесуточная температура "отстает" от нормы на 16 градусов. В понедельник минимальная температура в Архангельской области вновь понизилась до рекордных значений. В Архангельске новый рекорд для 22 февраля теперь составляет -38.3, что более, чем на 3 градуса ниже рекорда 2001 года. Но самой холодной стала Республика Коми. В Печоре морозы усилились до -45 градусов, что почти на 6 градусов ниже рекорда, удерживающегося с 2010 года.



Ночь на вторник стала еще холоднее. В Республике Коми термометры показали -48 градусов. Таких морозов не наблюдалось даже в Якутии. Но это не самые суровые морозы России. Ниже, до -51 градуса, температура была лишь на крайнем востоке Эвенкии. / meteonovosti.ru /



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