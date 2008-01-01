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Новости погоды


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Зима недаром злится..


ИА "Метеоновости" / 13:45 Вторник, 23 февраля

  ..прошла ее пора. Но слова Тютчева применимы не ко всем районам России. Не везде на российских просторах в последнюю неделю календарной зимы погода начнет менять облик с зимнего на весенний.

Сегодня почти на всей территории Европейской России сохраняется аномально холодная погода. И лишь на крайнем западе Ленинградской и в Калининградской областях температура около или выше нормы. Но к началу весны в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, в центральных областях, в Поволжье (от Казани до Астрахани) и на Европейском юге погода поменяет зимний облик. Температура воздуха уже предполагается выше многолетних значений на 1-6 градусов. И лишь в верховье Волги, Архангельскую область и Республику Коми тепло не спешит, и здесь сохранится морозная погода с температурой на 4-8 градусов ниже обычной для этой поры.

Еще круче морозы в завершении календарной зимы будут в большинстве районов Сибири. На севере температура на 12-16 градусов ниже нормы.

Не спешит весна и на Дальний Восток. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке морозы сдаваться не собираются, сохраняя аномально холодную погоду. Тепло придет лишь в южные районы. В Амурской области, Хабаровском, Приморском краях и на Сахалине морозы заметно ослабеют, и температура ожидается выше нормы на 4-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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