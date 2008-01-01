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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:48 Среда, 24 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влияниянием атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта. При облачной погоде ожидается небольшой снег. Максимальная температура в Москве -14..-12, по области -17..-12 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 765 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.

Погода в столичном мегаполисе по-прежнему характеризуется сильными холодами - ночью температура будет -21..-23 , днем -12..-14 градусов и аномально высоким атмосферным давлением (выше климатической нормы на 15-16 мм.рт.ст.). Содержание кислорода в приземном слое воздуха высокое, несмотря на его низкую биологическую активность, это является благоприятным внешним фактором, особенно для лиц с явлениями кислородной недостаточности.

Для метеочувствительных людей, имеющих проблемы со здоровьем, особенно при сердечно- сосудистых и бронхолегочных заболеваниях, такие погодные условия являются непосильной, дополнительной нагрузкой. Чаще мучают головные боли и приступы мигрени, артериальное давление может внезапно повысится, а также могут отмечаться симптомы психологической неустойчивости - раздражительность, тревожность, депрессия и др. Не стоит забывать и о возможных реакциях на холод при проблемах с кожей (холодовая аллергия) и усиление приступов бронхоспазма на морозе.

Чтобы избежать неприятных, погодообусловленных реакций стоит с большой осторожностью выходить на морозный воздух, а также неукоснительно соблюдать рекомендации врача, принимать назначенные препараты, поддерживать организм домашними методами - дыхательная гимнастика или физические упражнения на балконе, растительные седативные средства, поливитамины и адаптогены.

Геомагнитный фон 24 февраля преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

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