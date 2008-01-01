|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:48 Среда, 24 февраля
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влияниянием атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта. При облачной погоде ожидается небольшой снег. Максимальная температура в Москве -14..-12, по области -17..-12 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 765 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 75%.
Погода в столичном мегаполисе по-прежнему характеризуется сильными холодами - ночью температура будет -21..-23 , днем -12..-14 градусов и аномально высоким атмосферным давлением (выше климатической нормы на 15-16 мм.рт.ст.). Содержание кислорода в приземном слое воздуха высокое, несмотря на его низкую биологическую активность, это является благоприятным внешним фактором, особенно для лиц с явлениями кислородной недостаточности.
Для метеочувствительных людей, имеющих проблемы со здоровьем, особенно при сердечно- сосудистых и бронхолегочных заболеваниях, такие погодные условия являются непосильной, дополнительной нагрузкой. Чаще мучают головные боли и приступы мигрени, артериальное давление может внезапно повысится, а также могут отмечаться симптомы психологической неустойчивости - раздражительность, тревожность, депрессия и др. Не стоит забывать и о возможных реакциях на холод при проблемах с кожей (холодовая аллергия) и усиление приступов бронхоспазма на морозе.
Чтобы избежать неприятных, погодообусловленных реакций стоит с большой осторожностью выходить на морозный воздух, а также неукоснительно соблюдать рекомендации врача, принимать назначенные препараты, поддерживать организм домашними методами - дыхательная гимнастика или физические упражнения на балконе, растительные седативные средства, поливитамины и адаптогены.
Геомагнитный фон 24 февраля преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости.
/ meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.