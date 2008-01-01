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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:12 Среда, 24 февраля

  Нехотя отпускает из своих объятий арктический антициклон московскую землю. Но в его владения настойчиво внедряется Атлантика. И уже сегодня ее посланцы, атмосферные фронты принесут В столицу небольшой снег и ослабят морозы. В дневные часы они ослабеют до температуры -12..-14 градусов и жто будет началом бурного потепления. Рекорды сегодняшнего дня все останутся на своих местах. Самым теплым сегодняшний день отмечался в 2015 году, максимальная температура составила +5.6 градуса. Тридцатиградусных морозов 24 февраля ни разу не отмечалось, а вот до -29.1 температура понижалась в 1917 году, что остается суточным рекордом по сегодняшний день

Рекордное количество осадков (10.1 мм в виде снега) выпало в этот день в 1915 году.

В прошлом году в это время было тепло: ночью +1.2, днем +4.6 градуса, существенных осадков не отмечалось, а высота сугробов уменьшилась до 3 см. / meteonovosti.ru /
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