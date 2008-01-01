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В Санкт-Петербурге начинается оттепель

ИА "Метеоновости" / 10:14 Среда, 24 февраля



В связи с влиянием фронтальных разделов праздничные выходные принесли много осадков. За трое суток выпало 24 мм влаги в виде снега, высота снежного покрова превысила 30 см. Температура менялась с большим размахом: 21 февраля она повысилась почти до нормы, а ночью 23 февраля на периферии опускающегося с Баренцева моря антициклона ударил мороз до -18, погода снова стала очень холодной. Вот только этот холод - прощальный аккорд завершающейся календарной зимы. Волна тепла из Европы уже приблизилась к северо-западным границам России и уверенно продвигается на восток. Прошедшей ночью теплый фронт принес в Северную столицу порывистый ветер и снег с метелью, дороги перемело. Днем 24 февраля ожидается мокрый снег, во второй половине дня местами возможен гололед, на дорогах гололедица. Температура резко повысится - сегодня к вечеру столбики термометров поднимутся в район нулевой отметки. 25 и 26 февраля прогнозируется оттепельная погода с температурой -1..+4 и юго-западным ветром с порывами до сильного. Пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Опасайтесь падения снежных пластов и сосулек с крыш города! / meteonovosti.ru /



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