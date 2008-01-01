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Новости погоды


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Погода готовит Москве "неприятности"


ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 24 февраля

  24 февраля в Москве станет последним морозным днем, 25 февраля погода резко изменится: пройдет снег, который сменится мокрым снегом, утром гололедом, а затем оттепелью. Столицу ждет комплекс неблагоприятных явлений погоды, которые будут досаждать жителям города.

Максимальная интенсивность снегопада ожидается ночью 25 февраля, в городе выпадет 4-6 см снега. Выпадение снега станет сопровождаться усилением ветра до 12-14м/с, ожидается сход снежных масс с крыш, что может представлять опасность для пешеходов. К вечеру температура воздуха повысится до +2..+4 градусов. Это будет первая оттепель февраля, и не последняя...

Выпавший снег превратится в снежную кашу, на дорогах будет скользко! / meteonovosti.ru /
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