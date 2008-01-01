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От аномальных холодов к аномальному теплу

ИА "Метеоновости" / 11:58 Среда, 24 февраля



Обширный антициклон, занявший большую часть Европейской территории России, поддерживал в регионе аномально холодную погоду. Температура воздуха была ниже привычных значений на 7-8, а в отдельных районах и на 12 градусов. И снова самый холодный день зимы принес очередную порцию рекордов. В ранние утренние часы 23 февраля термометры показали -42,6 градуса в Койгордке, таких морозов здесь не помнят с 2011 года, когда воздух остывал до -34,4 градуса. -34,9 градуса было в Архангельске. В Вологде -35,2. Не оставляли морозы в покое и Центральный район. В Рыбинске мороз окреп до -34,5 градуса, в Переславле-Залесском до -29,8 градуса. Во Владимире -31,5 градуса. Добрались холода и до Приволжского округа. В Казани под утро 23 февраля термометры показали - 30,6 градуса. Остался позади вековой рекорд: в 1912 году морозы в Казани усиливались до -30,3 градуса.



В ранние утренние часы 24 февраля холодная погода сохранялась в Рязанской (до -30 градусов), в Костромской (до -33 градусов) областях. На севере Приволжского округа морозы были еще сильнее, до -39 градусов.



Уже 25 февраля погода изменится. В средней полосе заметно потеплеет, температура воздуха превысит привычные значения (на 7-9 градусов в центральных областях и на северо-западе. Лишь на севере Приволжского округа аномальные холода задержатся. / meteonovosti.ru /



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