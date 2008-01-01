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Циклон спешит в Северо-Западный район

ИА "Метеоновости" / 12:57 Среда, 24 февраля



На северо-западе Европейской территории России погода неспокойная. С одной стороны, сохраняется влияние обширного и холодного антициклона, а с другой - чувствуется влияние циклона с Северной Атлантики. Температура воздуха стала повышаться, но усилился ветер и прошли сильные снегопады. Снегопады достались Ленинградской области, 23 и ночью 24 февраля количество осадков достигло 11 мм в пересчете на воду, это соответствует примерно 11 см снежного покрова. Снег в очередной раз усложнил работу транспорта. На Кольском побережье снега выпало немного, зато ветер дул сильный, до штормовых значений не дотягивал, усиливаясь до 21-26 м/с, но был вполне ощутимым. Да и морозы в ветреную погоду ощущаются, как более суровые, чем на самом деле.



25 февраля в Северо-Западном районе температура повысится, местами до оттепели. Осадков станет меньше, успокоится и ветер. Скажется влияние теплого сектора циклона с Атлантики. / meteonovosti.ru /



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