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Новости погоды


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Новороссийская бора усиливается


ИА "Метеоновости" / 13:29 Среда, 24 февраля

  Гребень антициклона, управляющего погодой в большинстве областей Европейской России, дотянулся до Южного округа. Температура воздуха регионе была заметно ниже нормы, а впереди очередное похолодание. 23 и ночью 24 февраля в Краснодарском крае осадков было мало, но погода на побережье была ветреной. В районе Новороссийска порывы северо-восточного ветра, более известного под названием бора, достигали 21-26 м/с. Для города в холодный период года не редкость и более сильные ветры. Бывало, что порывы достигали ураганной силы. Нынешняя бора тоже осталась незамеченной. На набережной из-за брызг сформировалась ледяная корка. Да и суда при таком ветре быстро оледеневают. Сильный ветер сохранится в регионе до 25 февраля, порывы его достигнут в районе Новороссийска 23-28 м/с. А температура воздуха заметно понизится. Пройдут осадки - атмосферные фронты станут портить погоду. Мокрый снег станет налипать на провода, деревья и ограды, на дорогах образуется гололедица. 26 и 27 февраля порывы ветра не превысят 18-23 м/с - ветер уже не штормовой, но весьма ощутимый. / meteonovosti.ru /
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