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Новости погоды


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На Урале морозы еще задержатся


ИА "Метеоновости" / 13:48 Среда, 24 февраля

  Аномальный холод не спешит покидать Уральский регион. Погоду здесь определяет обширный антициклон с центром над Европейской территорией России. Температура воздуха ниже привычных значений на 8-12 градусов. И ослабеют морозы только к выходным. А пока температура воздуха бьет рекорды. В ранние утренние часы 23 февраля в Ивделе воздух остыл до -40,9 градуса. В Перми термометры показали -33,1 градуса, в Бисере -35,1 градуса. Следует отметить, что в Пермском крае рекорды держались с 1929 года. А на юге, где коррективы в погоду вносили атмосферные фронты, бушевали снегопады и метели. 23 и ночью 24 февраля в Челябинской области мела метель при ветре в порывах до 19-24 м/с. В Курганской области метель при ветре до 17-22 м/с, прошел сильный снег, количество выпавших осадков достигло 8 мм. 25 февраля ветер успокоится, осадки прекратятся. / meteonovosti.ru /
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