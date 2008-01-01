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На Дальнем Востоке ветрено и морозно

ИА "Метеоновости" / 14:08 Среда, 24 февраля



Погодные условия на Камчатке, и на восточном побережье диктует очередной циклонический вихрь. Центр его 23 февраля располагался над Северными Курилами. В континентальных районах хозяйничал антициклон. Из-за разницы давления между двумя атмосферными образованиями возникал порывистый ветер. 23 и ночью 24 февраля на юге Камчатского края ветер в порывах усиливался до 26 м/с. В Приморье и в Хабаровском крае до 23 м/с, на Сахалине до 22 м/с. Температура воздуха в регионе была чуть ниже привычных значений. 25 февраля центр циклона переместится на северо-восток, атмосферные фронты его дотянутся до Чукотки. На полуострове ожидается снег, метель при ветре до 17-22 м/с. На Курильских островах погода испортится. Пройдет снег, ветер усилится до 20-25 м/с, разыграется метель. / meteonovosti.ru /



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