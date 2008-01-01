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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:42 Четверг, 25 февраля



Предстоящим днем Москву и Московскую область продолжает атаковать Атлантический циклон и связанные с ним теплые атмосферные фронты, которые принесут очередную порцию теплого и влажного воздуха. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит 747 мм рт ст. Ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки. Температура воздуха повысится и в послеполуденные часы в Москве до +2..+4, по области -1..+4 градуса. Относительная влажность воздуха около 80%.



Для метеочувствительных людей, особенно страдающих различными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания), а также людям с синдромом хронической усталости и вегетативными расстройствами, и даже практически здоровым, не реагирующим на погодные капризы, придется нелегко. Резкие, аномальные перепады температуры от сильных морозов до потепления, резкое понижение атмосферного давления и содержания кислорода в воздухе могут стать непосильной нагрузкой для организма. Поэтому рекомендуется строго соблюдать рекомендации врача, своевременно принимать лекарственные средства, назначенные врачом. Помогут успокаивающие средства, лучше всего, растительного происхождения. При сильных головных болях или болях в области сердца, высоком артериальном давлении необходимо купировать боли и нормализовать артериальное давление обычно используемыми в этих случаях препаратами. В эти дни также необходимо снизить физические и эмоциональные нагрузки, нормализовать сон. / meteonovosti.ru /



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