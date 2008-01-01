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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 25 февраля



Атлантический циклон и его атмосферные фронты продолжают шествие по столичному региону. Температура воздуха постепенно повышается и уже сегодня, 25 февраля, окажется выше климатической нормы на 1 градус. Днем воздух прогреется до +2..+4 градусов, а ночь пока морозная. До рекорда еще довольно далеко. Самым теплым останется 25 февраля 1990 года, когда воздух прогрелся до 6,5 градуса. Как не предвидится и лютых холодов. В конце позапрошлого века, в 1893 году, в ранние утренние часы мороз усилился до -35,6 градуса. С тех пор такой стужи не повторялось. Рекордное количество осадков (9,9 мм в виде снега) выпало в этот день в 1960 году.



В прошлом году в это время было тепло: ночью -1,9, днем +2,6 градуса, существенных осадков не отмечалось, снега на улицах города было очень мало. На главной станции ВДНХ высота снега составила около 3 см. / meteonovosti.ru /



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