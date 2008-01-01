

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги ночного снегопада в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:00 Четверг, 25 февраля



Ночью 25 февраля столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт североатлантического циклона, который и стал причиной снегопада. В Москве, на ВДНХ, в Тушино и МГУ, выпало по 7 мм осадков, на Балчуге 6 мм.



Ночной снег довольно равномерно прикрыл столичную землю, прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 5 см.



К утру 25 февраля высота снежного покрова в Москве составила: на ВДНХ 57 см, в Тушино 61 см, на Балчуге 64 см, в МГУ 65 см, в Измайлово 74 см.



С учетом прошедшей ночи за февраль 2021 года в Москве выпало 67,4 мм осадков, что составляет почти 190% месячной нормы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



