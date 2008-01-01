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Новости погоды


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Итоги ночного снегопада в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:00 Четверг, 25 февраля

  Ночью 25 февраля столичный регион пересекал теплый атмосферный фронт североатлантического циклона, который и стал причиной снегопада. В Москве, на ВДНХ, в Тушино и МГУ, выпало по 7 мм осадков, на Балчуге 6 мм.

Ночной снег довольно равномерно прикрыл столичную землю, прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 5 см.

К утру 25 февраля высота снежного покрова в Москве составила: на ВДНХ 57 см, в Тушино 61 см, на Балчуге 64 см, в МГУ 65 см, в Измайлово 74 см.

С учетом прошедшей ночи за февраль 2021 года в Москве выпало 67,4 мм осадков, что составляет почти 190% месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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