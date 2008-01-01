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В Приволжье направляется ненастный циклон

ИА "Метеоновости" / 10:11 Четверг, 25 февраля



В третьей декаде февраля территория Приволжья оставалась самой холодной на Европейской части России. Тридцатиградусные морозы стали привычными. В начале этой недели в некоторых районах Пермского края и Кировской области столбики термометров запросто преодолевали отметку +35. В ночь на 23 февраля метеостанцией "Кирс" Кировской области был зафиксирован 40-градусный мороз, а во многих городах округа были установлены новые рекорды минимальной температуры: в Нижнем Новгороде (-28.5), Казани (-30.6), Перми (-33.1), Ижевске (-32.7), Самаре (-30.3) и других. Некоторые рекорды имеют большую историю. Например, прежний минимум в Перми (-32.3) продержался с 1929 года, в Казани (-30.3) - с 1912, то есть 109 лет! Не самым лучшим дополнением к аномально холодной погоде стал сильный северо-западный ветер, поднимавший метели и заметавший дороги. 24 февраля в области промежуточного гребня наступило кратковременное затишье, но с северо-запада приближается новый циклон. Вторая половина недели пройдет на фоне ненастной погоды с сильным ветром, метелями, осадками в виде снега, мокрого снега, местами возможен переход осадков в дождь и гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица. 26-27 февраля циклон принесет потепление: в Кирове и Перми морозы заметно ослабеют, а в Ульяновске, Пензе и Саранске температура кратковременно повысится до оттепели. / meteonovosti.ru /



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