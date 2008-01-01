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Новости погоды


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Высокая лавиноопасность в Пиренеях


ИА "Метеоновости" / 10:15 Четверг, 25 февраля

  В горной системе на юге Франции объявлен высокий риск схода лавин. Предупреждение установлено в Восточных Пиренеях (на территории хребтов Каниго и Капсир-Пюиморан), в Андорре, в Центральных Пиренеях (регионе Люшон), а также Верхних и Атлантических регионах массива (долинах Асп, Оссо и Бигор).

Риск схода крупных лавин связан с наличием подвижных снежных пластов, образовавшихся во время сильных снегопадов в понедельник, 22 февраля. Снежный покров на склонах от 2100 м вырос на 20-40 см, и пришедший в Пиренеи южный ветер сильно сместил его свежие пласты. Из-за солнечной погоды на юге Франции и в Андорре снег тает и сходит даже без внешнего воздействия.

Повышенная лавиноопасность установлена на склонах выше 2200 м. Предупреждение продлится до пятницы, 26 февраля. / meteonovosti.ru /
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