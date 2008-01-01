Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
25 февраля 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Чрезвычайное положение в Перу из-за наводнений


ИА "Метеоновости" / 10:17 Четверг, 25 февраля

  Наводнение в регионе Мадре-де-Дьос, расположенном на юге-востоке Перу, повредило тысячи домов и нанесло крупный ущерб местным жителям. Правительство страны объявило в регионе чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

Стихия повредила около 4000 домов, а также несколько школ и медицинских учреждений. Прервано водо- и электроснабжение, повреждены около 3000 гектаров посевов. Самыми пострадавшими районами стали Пуэбло-Вьехо, Лас-Пьедрас, Лаберинто и Бока-Колорадо. Причиной столь сильного наводнения стал разлив реки Мадре-де-Дьос, протекающей по территории Перу и Боливии. Уровень воды достиг критической отметки из-за продолжительных ливней, обрушившихся на регион с 19 февраля.

Так, в Пуэрто-Мальдонадо, административном центре Мадре-де-Дьос, объем осадков с приходом ливней всего за 24 часа достиг 150,8 мм. В ближайшие дни в регионе наступит переменная облачность с небольшими дождями, однако уже в воскресенье, 28 февраля, ливни вновь принесут до 45 мм осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Пт.
26 фев.
+3
Сб.
27 фев.
+1
Вс.
28 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Накхонсаван		 -40
Усть-Нера

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Буэнос-Айрес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100