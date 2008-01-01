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Чрезвычайное положение в Перу из-за наводнений

ИА "Метеоновости" / 10:17 Четверг, 25 февраля



Наводнение в регионе Мадре-де-Дьос, расположенном на юге-востоке Перу, повредило тысячи домов и нанесло крупный ущерб местным жителям. Правительство страны объявило в регионе чрезвычайное положение сроком на 60 дней.



Стихия повредила около 4000 домов, а также несколько школ и медицинских учреждений. Прервано водо- и электроснабжение, повреждены около 3000 гектаров посевов. Самыми пострадавшими районами стали Пуэбло-Вьехо, Лас-Пьедрас, Лаберинто и Бока-Колорадо. Причиной столь сильного наводнения стал разлив реки Мадре-де-Дьос, протекающей по территории Перу и Боливии. Уровень воды достиг критической отметки из-за продолжительных ливней, обрушившихся на регион с 19 февраля.



Так, в Пуэрто-Мальдонадо, административном центре Мадре-де-Дьос, объем осадков с приходом ливней всего за 24 часа достиг 150,8 мм. В ближайшие дни в регионе наступит переменная облачность с небольшими дождями, однако уже в воскресенье, 28 февраля, ливни вновь принесут до 45 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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