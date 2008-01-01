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Московские сугробы укутают туманы

ИА "Метеоновости" / 11:03 Четверг, 25 февраля



Через "открытое окно" Европы, в центральные регионы России, транзитом из северной столицы, тёплые атмосферные фронты циклона доставили мощную порцию влажной неустойчивой воздушной массы.



Изменения в погоде московского региона начали происходить ещё со вчерашнего дня. В утренние часы 24 февраля тепло Атлантики расчистило себе дорогу в средних слоях тропосферы и уверено устремилось в умеренные широты.



Первым вестником перемен стали осадки в виде снега, который начавшись в утренние часы, не сдавал своих позиций целые сутки.



Начиная с шести утра 25 февраля, осадки перешли в стадию замерзающего дождя. Кривая температуры воздуха резко взяла вверх, за три часа она повысилась от -12..-10 градусов до -6..-4 градусов. К восьми утра по местному времени припаркованные автомобили покрылись ледяным панцирем, на дорогах и тротуарах снежный настил стал терять твердость и в предстоящие дни он будет весьма затруднять передвижение превращаясь с комкообразную субстанцию, состоящую из мокрого снега и воды.



Уже сегодня в середине дня температурная отметка перейдёт через ноль в сторону положительных значений. Замерзающий дождь сменится моросью. Низкая облачность к сумеркам продолжит понижаться, и в предстоящие вечерние и ночные часы регион укутают туманы. / meteonovosti.ru /



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