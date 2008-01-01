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На Кубани холода сменятся ненастым теплом

ИА "Метеоновости" / 13:07 Четверг, 25 февраля



зимы к весне, от отрицательных значений температур воздуха к положительным. В среднем по региону температуры этого месяца варьируют от -2.0 до -0.5 градусов.



Но бывают и холодные исключения. По данным Ставропольского ЦГМС в текущем веке самым холодным выдался февраль 2012 года, со среднемесячными температурами -10..-7 градусов. В этом же году был зафиксирован рекорд самой низкой температуры в крае за последние полвека: 8 февраля 2012 года в Буденновске мороз остудил воздух до -33.3 градусов. Абсолютный минимум края принадлежит городу Аргизу: в 1954 году температура воздуха понижалась до - 37.4 градусов.



И все же всем нам понятно, что это вовсе и отнюдь не норма. Как и в текущем году, когда аномально холодная погода вот уже вторую неделю господствует на Кубани. Место уходящего циклона, преподнесшего море снежных сюрпризов детворе и массу неприятностей коммунальным и административным службам, занял студеный арктический антициклон. Благодаря его стараниям, температурный фон постепенно понижался и достиг апогея в минувшие сутки, когда отрицательные температурные аномалии достигли 13-16 градусов. Как итог, в столице Ставрополья был побит рекорд минимальной температуры, продержавшийся здесь 45 лет, температура воздуха в минувшую ночь понизилась до -20 градусов, перекрыв 1976 год со значением -17.0 градусов.



Однако, и такие морозы не смогут противостоять активному натиску теплого атлантического воздуха, который на высоких скоростях с севера стремится вернуть жителям южных широт весенние температуры.



Ночь на 26 февраля станет переломным моментом: циклонический вихрь оттеснит устойчивый антициклон на восток и подступившие к региону атмосферные фронты в ночь на пятницу принесут собой непогоду и ненастье. Сохранив достаточно низкий фон температур воздуха до -15..-4 градусов, западные ветра усилятся в порывах до 15/18 м/с, а подоспевшие облачные поля, накроют регион снегом и метелью. Возрастет риск опасных гололедных отложений. В последний рабочий день уходящей недели температура воздуха повысится до 0..+5 градусов, при этом осадки в виде мокрого снега, замерзающего дождя и дождя не прекратятся, а лишь усилятся в выходные дни. До первых дней марта амплитуда ночных и дневных температур воздуха будет составлять от -5 до +5 градусов.



И лишь к середине новой рабочей недели на юге России под влиянием восточной периферии европейского антициклона установится вполне комфортная, солнечная, весенняя погода. / meteonovosti.ru /



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