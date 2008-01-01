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На Таймыре до марта стабильный мороз

ИА "Метеоновости" / 13:48 Четверг, 25 февраля



Установившаяся в январе нового года морозная погода на Таймыре передала эстафету в надежные руки февраля. Второй месяц температурные показатели стабильно держаться в районе -40 градусов. Но даже для этих мест такие затяжные морозы не совсем привычны. За последние пять лет среднемесячная температура февраля опережала здесь многолетние климатические значения в среднем февраль месяц на 2-7 градусов.



2021 году тенденция зеркально противоположная. Температурные аномалии составляют к концу месяца -7..-4 градуса. При этом количество осадков не дотягивает до нормы (всего в текущий месяц их выпало в районе 40 процентов от привычных показателей).



По предварительным прогнозам синоптиков, до конца февраля существенных перемен в погоде ждать не приходится. Но с приходом марта, циклонический вихри вспомнят о Крайнем Севере. И гигант высокого давления, сибирский антициклон, так долго сдерживающий своим холодным щитом все натиски запада, не сможет более противостоять напору. Отойдя на восток, он там сконцентрируется морозами, уступив место настойчивым ветрам Атлантики, которые своими высотными и приземными ветрами смогут вернуть температуру в рамки климатической нормы, которая в первый месяц календарной весны здесь составляет -20..-16 градусов. / meteonovosti.ru /



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