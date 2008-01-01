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В Приамурье в выходные весна заглянет с приветом

ИА "Метеоновости" / 18:24 Четверг, 25 февраля



Вторая декада февраля в Приамурье началась с морозной погоды. Температурный фон постепенно понижается и к середине текущей недели его значения вышли на уровень 5-7 единиц ниже климатической нормы. Местами в ночные часы выхолаживает до -30 градусов и ниже. В дневные часы за счет суточного хода воздух прогревается до -15..-10 градусов. Такая погода вполне соотсветсвует норме для этого региона.



Но в выходные дни волновой циклон из континентальных областей Китая ворвется в регион теплом и на два дня нарушит погодную идиллию. В ночь с субботы на воскресенье при порывистом южном ветре, который местами будет достигать 10-15 м/с температура воздуха повысится от -20..-15 градусов в полуденные часы до -8..-3 градусов к полуночи. Количество выпавшего снега в северных районах Амурской области превысит 5 мм, а это весьма близко к отметке месячной нормы.



Проштормив сутки в Приамурье молодой вихрь благополучно покинет территорию, уйдя вслед зрелому циклону на Сахалин. Атмосферное давление повысится, осадки прекратятся и с понедельника, 1 марта, в регион вернутся холода, по крайней мере, продолжительностью по крайней мере во всю первую рабочую неделю марта. / meteonovosti.ru /



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