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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:22 Пятница, 26 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве 2..4, по области -1..+4 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода резко меняется, морозы сменятся на оттепель, возможны осадки в виде дождя, резко будет падать давление и снижаться содержание кислорода в приземном слое воздуха. Такие аномальные перепады метеорологических параметров крайне неблагоприятно могут сказываться на самочувствии метеочувствительных людей с различными заболеваниями. Не метеозависимые и не имеющие хронических недугов люди могут отмечать ухудшение общего самочувствия, слабость, разбитость, снижение умственной и физической работоспособности. Желательно снизить тяжелые физические нагрузки, строго выполнять рекомендации врача, контролировать артериальное давление, при необходимости принимать седативные, успокаивающие средства растительного происхождения. / meteonovosti.ru /



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