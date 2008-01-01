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Новости погоды


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Самая теплая ночь зимы в Москве


ИА "Метеоновости" / 08:28 Пятница, 26 февраля

  Днем 25 февраля в столичный регион стал поступать очень теплый воздух, и температура воздуха начала расти, максимальная днем на ВДНХ достигла 2,1 градусов. Ночью 26 февраля температура продолжала расти, и к утру превысила +4 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму!

Прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было +3,8 градуса.И самый теплый день сезона остался за 25 января с максимальной температурой 2,8 градуса.  / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Чильпансинго

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