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Новости погоды
Самая теплая ночь зимы в Москве
ИА "Метеоновости" / 08:28 Пятница, 26 февраля
Днем 25 февраля в столичный регион стал поступать очень теплый воздух, и температура воздуха начала расти, максимальная днем на ВДНХ достигла 2,1 градусов. Ночью 26 февраля температура продолжала расти, и к утру превысила +4 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму!
Прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было +3,8 градуса.И самый теплый день сезона остался за 25 января с максимальной температурой 2,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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