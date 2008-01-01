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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:49 Пятница, 26 февраля

  Погода февраля сменила нрав. Отойдя от устойчивых морозов, она вспомнила о весенних капризах, с их ветреным и влажным настроением. Благодаря чему, впервые за последние двадцать дней февраля температурный фон превысит климатическую норму на 4-6 градусов.

Однако побить рекорд, установленный для этого дня 41 год назад, все таки не получится: тогда температура воздуха повысилась до +6.0 градусов, что стало вторым подряд по счету рекордом для февраля 1990 года.

К минимуму этого дня в Москве температура воздуха не подбиралась даже в самые холодные ночи текущего месяца. Он так и останется непокоренным с далеко 1929 года со значением в -34.3 градусов.

А 26 февраля прошедшего 2020 года почти "дежавю" нынешнему году. Год назад среднесуточная температура воздуха составила -0.7 градусов, а максимальное ее значение +1.9 градусов. / meteonovosti.ru /
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