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Новости погоды
Сугробы в Москве пошли на убыль
ИА "Метеоновости" / 09:38 Пятница, 26 февраля
Моросящие осадки и положительная температура воздуха днем 25 февраля и ночью 26 февраля стали причиной существенного сокращения высоты снежного покрова в Москве. На севере столицы таяние снега происходило менее активно, на ВДНХ снега убавилось на 3 см, на утро 26 февраля высота снежного покрова составила 54 см. На юге и в центре столицы снег убывал быстрее, на Балчуге на 12 см, и сегодня составляет 52 см. В МГУ снежный покров снизился с 65 см до 56 см.
Днем 26 февраля таяние снега продолжится, снега убавится, а талой воды прибудет! / meteonovosti.ru /
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