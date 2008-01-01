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Сугробы в Москве пошли на убыль

ИА "Метеоновости" / 09:38 Пятница, 26 февраля



Моросящие осадки и положительная температура воздуха днем 25 февраля и ночью 26 февраля стали причиной существенного сокращения высоты снежного покрова в Москве. На севере столицы таяние снега происходило менее активно, на ВДНХ снега убавилось на 3 см, на утро 26 февраля высота снежного покрова составила 54 см. На юге и в центре столицы снег убывал быстрее, на Балчуге на 12 см, и сегодня составляет 52 см. В МГУ снежный покров снизился с 65 см до 56 см.



Днем 26 февраля таяние снега продолжится, снега убавится, а талой воды прибудет! / meteonovosti.ru /



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