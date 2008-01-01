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Новости погоды


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Монгольский циклон спешит на российские просторы


ИА "Метеоновости" / 09:47 Пятница, 26 февраля

  Он намерен принести снегопады и метели в южные районы Дальневосточного округа. Циклон сформировался на активном участке атмосферного фронта, на крайнем севере Монголии, и начал продвигаться на восток. В пятницу теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, протянулся через Забайкальский край, став причиной снегопадов и сильного ветра.

А уже в субботу циклон, углубляясь, станет полноправным хозяином погоды в Амурской области. Он принесет сюда снег, местами сильный, усилит ветер до 15-20 м/с. Дальнейший путь циклона лежит в центральные районы Хабаровского края, погода ухудшится не только в центральных, но и в южных районах края, а также в Приморье.

В передней части циклона - относительно теплый воздух, который он продвигает по мере своего перемещения. В Забайкальском крае морозы уже ослабели. Сегодня повышение температуры ожидается и в Амурской области, а в последний день месяца в центральных, южных районах Хабаровского края, в Приморье и на Сахалине температура будет превышать свои обычные для этой поры значения на 4-6 градусов. Но теплые деньки продержатся недолго, уже с первых дней марта на юг Дальнего Востока начнет распространяться холодный воздух и морозы вновь усилятся. / meteonovosti.ru /
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